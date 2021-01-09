«Очень хотел лететь»: невестка Валерии объяснила, почему Арсений Шульгин отправился на отдых один

Младший сын певицы сейчас катается на горных лыжах в Сочи, а молодая жена с младенцем остались в Москве.

Певица Валерия в начале нового года впервые стала бабушкой. У младшего сына звезды Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочка Селин. Молодой отец постарался устроить возлюбленной и первенцу роскошный прием дома – празднично украсил квартиру, торжественно забрал их из роддома. И буквально на следующий день улетел отдыхать в Сочи.

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Невестка Валерии, как и сам Арсений Шульгин, стали получать массу недоуменных комментариев относительно того, как отец мог оставить любимую в столь сложное время первых дней жизни дочки. На что Лиана не выдержала. Молодая мамочка поспешила объяснить всем, кто «переживает за ее семью»:

«Сеня полетел с моим папой на несколько дней кататься на лыжах. Все, трагедия! Это было совместное решение. Я была только «за» чтобы муж поехал покататься на лыжах!!!», — подчеркнула девушка. И добавила: «Он очень хотел лететь вместе. Уточнил у всех врачей информацию насчет этого, но для малышки пока слишком рано! И я сама предложила ему полететь самому, без нас!».

Лиана Шульгина рассказала, что прекрасно справляется с новорожденной дочкой сама. Днем ей помогает ее мама. Кроме того, они с Селин стали постепенно выходить на кратковременные прогулки.

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