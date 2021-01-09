И это точно не Тимати: Решетова показала огромный букет красных роз от таинственного незнакомца

Модель Анастасия Решетова в Instagram показала огромный букет красных роз, который подарил ей таинственный незнакомец. Как известно, модель сейчас отдыхает в Дубае со своей подругой актрисой Натальей Рудовой. От кого поступил такой красивый презент — остается только догадываться.

«Снова заставили меня почувствовать себя маленькой девочкой». Анастасия Решетова

Интересно, что близкая подруга Анастасии Решетовой Ксения Шипилова в сторис Instagram также показала этот огромный букет, адресованный бывшей возлюбленной Тимати, с которым она рассталась. Одна из пользовательниц спросила, не Тимати ли одарил ее подругу таким подарком. Он, как известно, также сейчас в Эмиратах. На это Шипилова отметила: «Не видела бывших, которые ухаживали бы друг за другом».

Напомним, что Решетова и Тимати расстались, когда их общему сыну Ратмиру не было еще и годика. Говоря о причинах расставания модель отметила, что рэпер не мог смириться, что все внимание любимой не было сфокусировано после рождения ребенка на нем.

Смотрите также: