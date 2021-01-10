«Сделать «все и сразу»: Собчак в сером жакете и оранжевой юбке запечатлелась в салоне красоты

Ксения Собчак, в отличие от коллег и звезд шоу-бизнеса, новогодние каникулы провела в России. Телеведущая вместе с сыном и мужем Константином Богомоловым наведалась в родной Петербург. Одну из своих прогулок теледива посвятила Финскому заливу.

«Это были прекрасные снежные, теплые и душевные деньки!! Пусть у всех будет столько же радости и любви сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе», — делилась звездная блондинка с подписчиками в микроблоге.

Теперь по возвращении в Москву журналистка спешит включиться в работу. Но первым делом модница наведалась навести лоск в один из салонов красоты. Для похода к бьюти-мастерам девушка облачилась в приталенный жакет и оранжевую юбку. Запечатлев себя на селфи, Собчак поразмышляла:

«Прийти в салон после праздников чтобы сделать «все и сразу» — бесценно».

Кстати, подошел к концу отдых и у Светланы Бондарчук. Светская львица вернулась из деревни, где встречала Новый год с мужем, и активно возвращается в форму, посещая тренировки.

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