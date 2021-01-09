«Милая складочка на бедре»: Бородина заворожила секси фигурой в изумрудном купальнике

Ксения Бородина, встретив Новый год в кругу близких, отправилась отдыхать с семьей на Мальдивы. Звезда улетела на райские острова с мужем Курбаном Омаровым, их дочкой Теоной, наследницей Марусей от второго брака с бизнесменом Юрием Будаговым и сыном супруга Омаром от его первых отношений.

Здесь, на курорте, ведущая смогла похвастаться идеальной фигурой, примерив несколько колоритных купальников. Последний экземпляр трендового изумрудного оттенка в виде лепестка смотрелся особенно впечатляюще на загорелой брюнетке, подчеркивая красоту ее женственных форм и тонкую талию.

«Ксения, у вас просто идеальная фигура, фантастика!», «Какая милая складочка на бедре, она только добавляет пикантности», «Неподражаемая! А талия действительно осиная!», «Ксюша, выглядишь потрясающе. Фигурка — отпад, статуэтка. Умница и красавица», «Потрясающая! Фигура, купальник – огонь!», «Как фигурка фарфоровая. Красотка», — прокомментировали обнародованное в Сети фото фолловеры Ксении.

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