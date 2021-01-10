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«Такая смачная!»: Климова в алом платье с экстремальным разрезом оголила упругое бедро

Звезда позировала в смелом образе возле новогодней елки.

«Такая смачная!»: Климова в алом платье с экстремальным разрезом оголила упругое бедро
Екатерина Климова. Фото: Global look press.

Екатерина Климова в свои 42 года остается объектом восхищения для многих россиян. Ее внешность зачастую восторженно принимается не только мужчинами, но и женщинами.

В период новогодних каникул в фан-аккаунте звезды «Бедной Насти» и сериала «По законам военного времени» опубликовали кадр с актрисой, сделанный возле нарядной елочки. Знаменитая брюнетка запечатлелась в алом платье на запах, эффектно выдвинув вперед ногу и обнажив упругое рельефное бедро в разрезе наряда. Также поклонники смогли разглядеть тату на ноге у своей любимицы, которое раньше скрывала одежда.

Екатерина Климова.
Екатерина Климова. Скриншот фан-странички: instagram.com/myklimova/

«Ой-ой-ой, вот это Муза, готовая свести с ума», «С Новым годом, красный цвет твой, вся такая смачная!», «Милая снежинка», «Красота — страшная сила», «Вы шикарны», «Катя, блистательная Катя, гори ярче звезд, блести ярче золота, сверкай и искрись! Пусть тепло и внимание исходит от детей и твоих поклонников», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Напомним, артиста в настоящий момент не замужем. Она воспитывает четверых детей – двух дочек и двух сыновей – от трех мужей.

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