На Алтае простились с первой женой Василия Шукшина

На Алтае простились с первой женой писателя Василия Шукшина — школьной учительницей Марией Шумской. На момент смерти ей было 90 лет. Первым о ее смерти сообщил в соцсетях известный алтайский журналист Сергей Тепляков. Женщина ушла из жизни 7 января.

Отметим, что Мария Шумская и Василий Шукшин расписались в далеком 1955 году. Они жили с детства в одном селе. Шумская была в молодости завидной невестой с большим количеством поклонников, но выбрала именно Шукшина, который элегантно и красиво ухаживал.

После свадьбы Василий Шукшин уехал в Москву. Когда они встретились через какое-то время, то стало ясно, что никакой семейной жизни у них уже не получится. Впрочем, развод по каким-то причинам женщина Василию Шукшину давать отказывалась. Он решил этот вопрос оригинальным способом, потеряв свой паспорт. Когда ему выдали новый, то о регистрации с Шумской он умолчал.

Позже Мария Шумская еще два раза выходила замуж. Всю жизнь трудилась обычным учителем немецкого языка. Дочери в последние годы о ней не заботились. Ее старость прошла на Алтае, где она и обрела вечный покой, сообщает «Комсомольская правда».

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