«Вид сверху прекрасен»: Каменских побаловала публику «вкусными» кадрами в бикини с акцентом на грудь

Анастасия Каменских решила провести часть этой холодной зимы на Мальдивах. Девушка отправилась на райские острова в компании мужа и коллеги Потапа (Андрея Потапенко). Однако знойную красотку, как всегда, присутствие благоверного рядом мало смущает – она с радостью публикует в личном блоге фото и видео в самых смелых бикини.

Немало шума в Сети наделали кадры из ее Instagram в салатовом секси купальнике с завышенной талией и лифом бандо. Звезда запечатлелась в нем ванной, кокетничая перед зеркалом. А потом порадовала своих фолловеров эффектным ракурсом, сделав ударный акцент на грудь.

«Вид сверху прекрасен», «Какая сексуальная леди», «Фигурка – просто отпад», «Бомбическая девушка», «Ты меня сводишь с ума!» — написали в Сети почитатели артистки.

Напомним, Настя и Потам узаконили свои отношения полтора года назад. Пара пока не имеет детей, хотя оба мечтают об этом. Рэпер воспитывает 12-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой.

Смотрите также