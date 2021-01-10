«Команда моей мечты!»: Рудковская в бархатном мини-платье Dior позировала с Ильиных и Полуниным на льду

Все новогодние каникулы Евгений Плющенко на льду. Прославленный фигурист принимает участие в нескольких сказках, которые продюсирует его жена Яна Рудковская. В «Лебедином озере» олимпийский чемпион выступает вместе с Еленой Ильиных, посмотреть на которую пришел ее муж, танцор Сергей Полунин.

Яна Рудковская необычайно обрадовалась столь выдающемуся зрителю. Светская львица поспешила запечатлеться на память с ним и его супругой. И вышла на лед в бархатном мини-платье Dior. В кадре в образе Принца позировал и Евгений Плющенко.

«My dream team!!!», — подписал снимок Плющенко.

Сам Евгений Плющенко накануне нового года открыл ледовую арену на Рублевке. Фигурист развивает школу фигурного катания «Ангелы Плющенко», где в качестве тренеров выступают многие прославленные олимпийские чемпионы. В команду к нему вошла и Юлия Липницкая, ставшая мамой в прошлом году.

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