«Ну признайся, не нашел бы ты хозяйки расторопней»: Юдашкины отметили клубничную свадьбу

Жена модельера и дизайнера отметила, что у нее самый лучший в мире муж.

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина в Instagram поздравила своего мужа с клубничной свадьбой. Пара счастлива вместе уже на протяжении 33 лет.

«Валечка! 33 года вместе! С годовщиной нашей свадьбы! Поздравляю я тебя. Люблю тебя, мой милый. Самый лучший у меня! Ну признайся, не нашел бы ты хозяйки расторопней. Повезло тебе любимый меня встретить на пути. Между тем, признаюсь честно, ты один в моей судьбе. И найти я не смогла бы мужа лучшего себе». Марина Юдашкина

«Поздравляем вашу прекрасную семью. Счастливых и долгих лет вместе», «Счастья вам на долгие годы. Поздравляем от всей души», «Какие вы получаетесь на всех фотографиях красивые. С годовщиной вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марина Юдашкина работает топ-менеджером в Доме моды своего супруга. В 1990 году она подварила своему мужу дочь Галину. Она профессиональный фотограф. У Юдашкиных уже есть два внука — Анатолий и Аркадий.

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