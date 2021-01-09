«Сексуальная ножка»: Яна Кошкина в графитовом пальто засветила обнаженное бедро

Красавица не смогла не похвастаться эффектной фигурой даже в лифте.

30-летняя актриса Яна Кошкина новогоднюю ночь провела в Дубае. Девушка в образе Снегурочки работала с коллегами на корпоративе, поэтому как следует отдохнуть ей не удалось. По прилете в Москву она поспешила наверстать упущенное.

Сначала Кошкина сходила на ужин в ресторан, где обсудила свою личную жизнь с подругой, и заинтриговала – ее сердце разрывается на части. Из-за кого – красотка оставила в тайне.

А на этот раз отправилась на «жаркий» вечер, запечатлев свой аутфит в тотально графитовом цвете. Она облачилась в стильное пальто-халат и футболку. Однако, жгучая брюнетка не смогла не похвастаться своей роскошной фигурой даже в лифте – для селфи девушка засветила обнаженное бедро.

«Невероятная», «Королева естественной красоты Яна Кошкина», «Горячая штучка», «Какая красивая», «Мисс элегантность», «Сексуальная ножка», «Ух, красоточка», — пишут поклонники в комментариях.

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