Соседи Леонида Куравлева рассказали, с кем общается актер после смерти любимой жены

В последние годы он ведет крайне замкнутый образ жизни и не хочет разговаривать с журналистами.

Соседи Леонида Куравлева, которому в этом году исполнится уже 85 лет, рассказали, с кем общается актер после смерти жены.

В последние годы Куравлев, как известно, стал затворником. Он живет в знаменитом доме — жилом комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.

Известно, что о Куравлеве заботится его дочь Екатерина. Она перебралась к отцу после развода с мужем. Жильцы дома рассказывают, что к отцу женщина никого не подпускает. К телефону подходит сама. Дверь посторонним не открывает. Единственным человеком, с кем Куравлев общается является сторож парковки его дома. Соседи говорят, что с ним он готов болтать часами. Дело в том, что Куравлев прекрасно разбирается в машинах. В свое время он сам водил автомобили.

Напомним, что жена Куравлева преподаватель английского языка и директор школы Нина Васильевна ушла из жизни в 2012 году. Вместе они были на протяжении 52 лет. Актер даже выбил свое имя на надгробии могилы супруги. Он хочет в будущем покоиться рядом с ней, сообщает «АиФ».

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