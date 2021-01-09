А жена дома с младенцем: ставший отцом Арсений Шульгин улетел на горнолыжный курорт

У младшего сына певицы Валерии в первый день нового года родилась дочь.

Молодой отец Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, устроил своим жене и новорожденной дочке Селин праздник на выписке. Из роддома он забрал любимых девочек под звуки скрипки, со сказочными ростовыми куклами и воздушными шарами. Дома маму и дочку тоже ждал настоящий сюрприз.

Буквально на следующий день после выписки молодой отец отметился с коляской на прогулке и вскоре уехал. Следующее утро Шульгин встречал уже в сочинских горах.

«Всем доброго утречка! У нас, у лыжников, оно начинается вот так! Мы находимся на высоте 2320 метров, Роза Пик – самая высокая точка сочинских гор», — рассказал Шульгин и показал горную панораму вокруг.

Оказалось, что Арсений Шульгин улетел на курорт без семьи, в компании друга. Несколько дней сын Валерии решил провести вдали от дома.

Как позже рассказал новоиспеченный отец, отвечая на многочисленные вопросы подписчиков, он улетел не с другом.

«Мне все пишут: «Че я с другом прилетел?» Алексей – это не друг, Алексей – это мой тесть, это папа Лианы. Да, он очень молодо выглядит! Это факт! Это отец моей супруги, и мы прилетели с ним катнуть», — объяснил Шульгин.

Тестю Арсения Шульгина, Алексею Волкову, 41 год. И он, по замечанию не только Арсения, но и многих фолловеров, выглядит ровесником своему зятю.

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