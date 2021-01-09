Дама с собачкой: Эмма Малинина выгуляла белую шубку из экомеха с кожаными митенками

58-летняя Эмма Малинина, жена знаменитого музыканта, встретила Новый год с семьей в Лондоне. Светская львица рассказывала, что столица непривычно безлюдна, нет туристов в эти новогодние дни, но атмосфера праздника все равно ощущается.

Ежедневно красавица выходит на прогулку, и каждый ее аутфит не похож на предыдущий. Недавно она выбрала стиль спорт-шик, дополнив образ голубым полушубком, а на этот раз предстала в элегантном образе дамы с собачкой.

Эмма Малинина облачилась в белую шубку из экомеха и кожаные митенки. На руке – белая сумочка с голубым ремешком, а за пазухой – домашняя любимица чихуахуа, любопытно выглянувшая из теплых хозяйкиных объятий. Завершил образ массивный воротник свитера-бадлона. Весь аутфит Эмма Малинина выдержала в молочно-белых тонах.

Кстати, для новогодней ночи жена Александра Малинина выбрала яркий наряд. Она облачилась в силуэтное платье цвета Барби.

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