«Это очень сексуально!»: Горбань в белоснежном бикини обваляла округлые бедра в пляжном песке

Мария Горбань уже 4 года счастлива в браке с оператором Кириллом Зоткиным, хотя ей периодически приписывают роман с ее экранным мужем Дмитрием Нагиевым.

В настоящий момент звезда сериала «Кухня» отдыхает со своим благоверным на Бали, откуда радует поклонников снимками в купальниках. Последнее видео, которое явно снимал ее возлюбленный, многие фолловеры сочли особенно впечатляющим. На нем актриса, облачившись в белое бикини-каре, позирует на пляже, обваливаясь в песке. Ее кожа уже обрела яркий южный загар, из-за чего фигура стала выглядеть еще более сочной.

«Это очень сексуально», «Как красиво песочек на бедрах смотрится», «Самая красивая девушка в самом красивом месте», «Крутой загар, просто бомба», «Атомная бомба», «Повезло Кириллу иметь в женах такую шоколадку!», «Вот ведь мужу повезло. Красавица, песок, океан», «Красотка. Все, бросаю есть», — откликнулись на пост Горбань ее почитатели в Сети.

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