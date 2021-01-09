Располневшая Польна и Усачев из группы «Гости из будущего» воссоединились на вечеринке

Певец Митя Фомин в Instagram опубликовал видеозапись, на которой снова вместе поют легендарную композицию «Ты где-то» яркая исполнительница Ева Польна и экс-участник группы «Гости из будущего» Юрий Усачев.

«Немного о вчерашнем вечере. Смотреть до конца! Может и себя там найдете. И такое настроение, что хочется кричать во весь голос «Ты моя любовь». Передавай дальше!»

Митя Фомин

Отметим, что некоторые поклонники с трудом узнали Еву Польна. За последнее время она, надо признать, снова серьезно поправилась. «Ева, конечно, располнела, но голос все такой же прекрасный», «Ева, спасибо за молодость. В ее песнях душа и настоящие искренние эмоции», «Ева, просто супер. Любим и обожаем ее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что группа «Гости из будущего» распалась в 2009 году. Певица отправилась в сольное плавание. Добавим, что у Евы Польна, которая еще в начале двухтысячных годов призналась, что она бисексуалка, двое детей. Дочь от музыканта Дениса Клявера Эвелин и дочь от бизнесмена Сергея Пильгуна Амалия.

Смотрите также: