«Снимаю тайком»: Вера Брежнева показала семейную идиллию в спальне с Константином Меладзе

Певица призналась, что ее муж не очень любит позировать для социальных сетей.

Личная жизнь 38-летней Веры Брежневой и ее 57-летнего мужа Константина Меладзе с самого начала их отношений вызывает явный интерес у публики. Композитор ради блондинки когда-то разошелся со своей первой женой Яной, которая прожила с ним почти 20 лет и подарила ему троих детей.

При этом ни бывшая солистка «ВИА Гры», ни ее супруг не желают лишний раз выставлять на показ свой союз и делиться совместными кадрами. Из-за этого их брак нередко вызывает вопросы, ведь все уже давно привыкли, что звезды делятся в социальных сетях буквально каждым своим шагом. Порой Вере приходится даже доказывать фолловерами, что у них с мужем в отношениях все в порядке.

«Собираемся вместе, но сниматься никто не хочет», — объяснила она свои редкие посты с Константином в Instagram.

В угоду публике она даже запечатлелась с благоверным в собственной спальне, облачившись в теплый свитшот.

Также звезда продемонстрировала практически идиллический вечер в гостиной, где ее супруг музицировал на фортепиано.

«Обожаю такие вечера и снимаю их тайком», — призналась Брежнева.

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