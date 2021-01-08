«О Боже, какая красивая!»: влюбленная Гагарина позировала в белоснежном бикини на краю океана

Полина Гагарина наслаждается отдыхом на Мальдивах, куда улетела в компании сына, дочки и нового возлюбленного. В конце года она официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, которому три года назад родила девочку Мию. На островах артистка арендовала виллу за 300 000 рублей в сутки и ни в чем себе не отказывает. С фанатами в Instagram делится яркими моментами отдыха. На этот раз она опубликовала снимок в белоснежном бикини.

«О Боже, какая красивая! Слов нет, красота! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне стало известно, что у нового избранника Гагариной – саунд-продюсера Владимира Чиняева не все гладко с финансами. Бизнесмен погряз в долгах, а ранее закрыл одну из своих фирм с громким названием «Триллион». С Полиной он сотрудничает с 2017 года.

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