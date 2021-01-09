«Невероятная»: Орлова в купальнике цвета индиго блеснула фигурой на морском берегу

Ольга Орлова примкнула к отдыхающим в Дубае российским звездам. На курорт телеведущая отправилась в компании своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины она пока не показывает, но известно, что его зовут Валерий. Избранник старше 43-летней Ольги на десять лет. С ноября прошлого года пара решила жить вместе.

В своем Instagram Орлова поделилась очередным фото с отдыха. Ранее она заявляла, что все снимки в Дубае делает ее любимый мужчина. Блондинка позировала в купальнике цвета индиго на морском берегу, в очередной раз блеснув своей изящной фигурой.

«Невероятная! Какая классная! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Орловой есть взрослый сын Артем от первого брака. Молодой человек учится в одном из престижных ВУЗов столицы.

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