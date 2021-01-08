«Братик и сестричка»: Лиза Галкина в белом пуховике с цветочным принтом запечатлелась рядом с Гарри

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина в наступившем году исполнится по восемь лет. Двойняшки взрослеют, радуют своих родителей и тысячи фанатов. Неудивительно, что у них есть фан-аккаунты в Instagram, где подписчики умиляются их снимками. На этот раз на одной из страниц появилось совместное архивное фото Лизы и Гарри. На нем девочка позировала в белом пуховике с цветочным принтом и черном берете, а Гарри заботливо держал зонт.

«Братик и сестричка», — именно так было подписано фото, которое, как обычно, вызвало шквал эмоций у фанатов.

«Пупсики! Какие милые! Прекрасные детки! Классные ребятки! Просто чудо-дети», — писали пользователи Сети.

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