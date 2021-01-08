«Шикарная»: Бородина показала роскошную фигуру в зеленом купальнике

Ксения Бородина с Курбаном Омаровым и детьми также пополнили ряды отдыхающих на Мальдивах российских звезд. Красотой и теплом там в эти дни уже наслаждаются Ольга Бузова с Давой, солистка Artik&Asri Анна Дзюба с мужем, Полина Гагарина с новым возлюбленным. В своем Instagram Ксения делится яркими снимками с отдыха. На этот раз она решила показать роскошную фигуру, запечатлевшись в океане в купальнике зеленого оттенка.

«Вот у меня 33 купальника с собой, но всегда есть любимый, из которого вылезать не хочется. Аж 3 их купила, обожаю этот цвет», — написала Бородина.

Фанаты оценили физическую форму телеведущей.

«Шикарная! Какая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: