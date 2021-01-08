«Для него друзья на первом месте»: жена Меньщикова высказалась о непростом характере мужа

Как отметила Ангелина Монах, если у них счастлив папа, то счастлива и вся семья.

Жена бывшего участника «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram удивила странным признанием. Она поделилась фотографией со своим мужем, а также их общей дочерью Степанией.

«Счастлив папа, счастлива вся семья. Мне Степан все время говорит, что для него друзья на первом месте. Как вы думаете — правильно ли это? И вообще на каком месте тогда жена?»

Ангелина Монах

«Степе уже пора остепениться. Жена и ребенок всегда должны быть на первом месте», «Когда нужно будет, то он бросит все, и друзей в том числе, и придет на помощь семье. Друзья и семья — это две важные составляющие гармонии человека. Семья все же важнее», «Геля, ты классная жена, но на что ты рассчитывала, когда связывала свою жизнь со Степой? Степа не для семейной жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Степана Меньщикова есть еще сын Ваня и дочь Варвара от предыдущий отношений с Евгенией Шамаевой. Правда, сын, как позже выяснилось, был рожден не от него, но он считает его своим родным и помогает финансово ребенку.

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