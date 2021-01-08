«Какие классные»: Пынзарь в красном купальнике засветила роскошную грудь в объятиях мужа

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь в компании мужа и детей отправилась за океан. В свои планы посещение США семья записала еще прошлым летом и вот, наконец, они осуществились. Сначала Даша и Сергей с сыновьями Темой и Давидом прилетели в Нью-Йорк, а позже поехали в теплый Майами. Именно там блондинка отметила свое 35-летие.

В своем микроблоге Пынзарь делится моментами отпуска. На этот раз она опубликовала видео, на кадрах которого позировала в красном купальнике в объятиях мужа.

«Есть такая поговорка «хорошо там, где мы есть» про нас», — подписала ролик Пынзарь.

Фанаты оценили публикацию Даши.

«Какие классные! Вы крутые! Вот с кого надо брать пример!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: