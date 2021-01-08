«Фигурка — огонь»: Рудова в сексуальной позе запечатлелась на яхте

Наталья Рудова все еще наслаждается отдыхом в Дубае. Туда блондинка прилетела в компании подруга Анастасии Решетовой в канун нового года. В своем микроблоге актриса делится с фанатами моментами отдыха и личными фотографиями. Наталья – обладательница прекрасной фигуры, которую не устает показывать, позируя в откровенных нарядах или бикини. На этот раз блондинка выбрала черный купальник, который идеально подчеркнул ее формы.

«Фигурка – огонь! Вау! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Идеальную форму Рудова поддерживает при помощи спорта. Физическим упражнениям она уделяет много времени, о чем часто рассказывает в своем микроблоге.

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Напомним, новогодние каникулы в Дубае проводят и другие звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых Светлана Лобода, Лолита, Александр Ревва.

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