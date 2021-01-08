Алина Загитова показала невероятную по красоте новую поддержку в паре с Елисеем Крамаром

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алины Загитовой в Instagram появилось новое видео, на котором она запечатлена с фигуристом Елисеем Крамаром. Они продемонстрировали новую поддержку, которую позже показали во время программы на шоу Татьяны Навки. Надо отметить, что фигурист прекрасно удерживает на кадрах видео свою напарницу. Поддержка получилась невероятно красивой.

Напомним, что чуть больше года назад Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры. При этом о ее будущем так и нет до сих пор никакой ясности.

В сентябре прошлого года Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период». Она вела проект в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

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Многие эксперты склонны считать, что Загитова уже не сможет вернуться на прежний уровень. Как думают специалисты, лучшие годы спортсменки остались позади.

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