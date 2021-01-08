«Это был счастливый день»: Асмус запечатлелась рядом с Харламовым с попугаями на руках

Актриса Кристина Асмус в Instagram поделилась серией кадров с дня рождения своей дочери Насти, которой исполнилось семь лет. На одном из снимков артистка позирует вместе с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым и их наследницей. Причем у Асмус и Харламова на руках расположились симпатичные попугаи.

«Не могу никак насмотреться на фото и видео с дня рождения дочки. Это был очень счастливый день! Мне даже в конце вечера официант сказал, что я вообще ничего не ела. А я даже не заметила. И как усесться за стол, когда вокруг столько красоты, активностей и довольнейший ребенок, скачущий под любимые песни?» Кристина Асмус

Асмус также заметила, что некоторые подписчики назвали ее образ на дне рождения ребенка старческим. Как она пошутила, года берут свое. Также Кристина заметила в шутку, что эта одежда в стиле оверсайз оказалась единственной, во что ей удалось влезть после Нового года.

больше по теме Мама на стиле: Асмус в день рождения дочери предстала в белом свитере и юбке плиссе Завершили образ стильные лодочки нюдового цвета.

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. Сейчас им периодически приписывают романы, но пока звезды своих новых вторых половинок официально не представляли.

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