«Это был счастливый день»: Асмус запечатлелась рядом с Харламовым с попугаями на руках

Актриса Кристина Асмус в Instagram поделилась серией кадров с дня рождения своей дочери Насти, которой исполнилось семь лет. На одном из снимков артистка позирует вместе с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым и их наследницей. Причем у Асмус и Харламова на руках расположились симпатичные попугаи.
«Не могу никак насмотреться на фото и видео с дня рождения дочки. Это был очень счастливый день! Мне даже в конце вечера официант сказал, что я вообще ничего не ела. А я даже не заметила. И как усесться за стол, когда вокруг столько красоты, активностей и довольнейший ребенок, скачущий под любимые песни?»
Асмус также заметила, что некоторые подписчики назвали ее образ на дне рождения ребенка старческим. Как она пошутила, года берут свое. Также Кристина заметила в шутку, что эта одежда в стиле оверсайз оказалась единственной, во что ей удалось влезть после Нового года.
Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. Сейчас им периодически приписывают романы, но пока звезды своих новых вторых половинок официально не представляли.