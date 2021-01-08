«Зажгли торт в честь нашего первенца»: Анисина поздравила сына от Джигурды с 12-летием

Фигуристка Марина Анисина в Instagram поздравила своего сына Мика-Анжеля Криста Анисина-Джигурду с 12-летием. Она поделилась видеозаписью, на которой мальчик задувает свечи на торте. На заднем плане слышен голос Никиты Джигурды, который не смог быть рядом с сыном в этот момент из-за закрытых границ. Он издал что-то вроде вопля или рыка, находясь на видеосвязи с родными людьми.
«Зажгли торт в честь нашего первенца. Конечно, не «зажгли» как могли бы! День рождения выпал на будний день. Мик после тренировки, да и с папой на свой день варенья привык быть рядом, а не на видеосвязи! Ну в общем, как-то так. Все не так ребята! Надеемся на лучшее».
Как отметила Марина Анисина, добро все равно победит зло рано или поздно. Фигуристка выразила надежду, что границы рано или поздно будут открыты и коронавирус отступит.
Напомним, что у Анисиной и Джигурды есть еще один общий ребенок. Это дочь Эва-Влада. Ей совсем скоро исполнится 11 лет. Фигуристка с детьми уже несколько лет живет во Франции.