«Зажгли торт в честь нашего первенца»: Анисина поздравила сына от Джигурды с 12-летием

Фигуристка Марина Анисина в Instagram поздравила своего сына Мика-Анжеля Криста Анисина-Джигурду с 12-летием. Она поделилась видеозаписью, на которой мальчик задувает свечи на торте. На заднем плане слышен голос Никиты Джигурды, который не смог быть рядом с сыном в этот момент из-за закрытых границ. Он издал что-то вроде вопля или рыка, находясь на видеосвязи с родными людьми.

«Зажгли торт в честь нашего первенца. Конечно, не «зажгли» как могли бы! День рождения выпал на будний день. Мик после тренировки, да и с папой на свой день варенья привык быть рядом, а не на видеосвязи! Ну в общем, как-то так. Все не так ребята! Надеемся на лучшее». Марина Анисина

Как отметила Марина Анисина, добро все равно победит зло рано или поздно. Фигуристка выразила надежду, что границы рано или поздно будут открыты и коронавирус отступит.

Напомним, что у Анисиной и Джигурды есть еще один общий ребенок. Это дочь Эва-Влада. Ей совсем скоро исполнится 11 лет. Фигуристка с детьми уже несколько лет живет во Франции.

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