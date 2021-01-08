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«Борис лежит в реанимации»: друг рассказал о тяжелом состоянии Грачевского

У создателя киножурнала «Ералаш» поражено 75 процентов легких.

«Борис лежит в реанимации»: друг рассказал о тяжелом состоянии Грачевского
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Близкий друг режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского рассказал о текущем состоянии здоровья звезды, который незадолго до Нового года угодил в больницу с коронавирусом.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и процент поражения его легких составляет 75%».

Друг Бориса Грачевского

Как отметил друг звезды, состояние Бориса Грачевского стабильно тяжелое. Вирусная пневмония так же осложнилась присоединением бактериальной инфекции, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что несколько дней назад журналистам удалось дозвониться до Бориса Грачевского. Тогда он кратко прокомментировал свое состояние, сказав, что с ним все нормально.

Добавим, что Борису Грачевскому сейчас 71 год. В прошлом году он в четвертый раз стал отцом. На свет появился его сын Филипп от брака с актрисой Екатериной Белоцерковской. От предыдущих отношений у него также есть сын и две дочери. Режиссер поддерживает хорошие отношения со всеми наследниками.

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