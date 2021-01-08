«Мне кончики подстригли»: Лиза Галкина показала результаты бьюти-преображения

Младшая дочь Аллы Пугачевой навела лоск у парикмахера вместе с братом.

Рождественское утро в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина началось с колядок. Семилетние двойняшки Лиза и Гарри, вооружившись мешками для сладостей, пришли к маме с папой колядовать. Дети рассказали праздничные стихотворения и получили от родителей сладости, которым очень обрадовались.

Позже день продолжился уличными зимними забавами, где отважная дочка Пугачевой не побоялась скатиться с крутой и высокой снежной горки самостоятельно.

Днем в замок Галкина и Пугачевой наведался парикмахер. Мастер основательно поработал над преображением главы семьи и его сына. Гарри Галкин с удовольствием продемонстрировал результаты своего и папиного преображения.

Но и прекрасная половина звездного семейства тоже навела лоск. Лиза Галкина поспешила похвастаться стрижкой:

«А мне кончики подстригли», — протянула косички с ровным срезом Лиза. «И мне кончики подстригли, мне тоже», — поспешила похвастаться Пугачева, показывая свою стрижку.

«Да, и мамочке подстригли», — подтвердил Галкин. И все вместе звездное семейство покрутилось перед камерой, чтобы показать новых себя. «Вот так, семья стриженная в Рождество», — резюмировал Галкин.

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