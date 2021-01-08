Леди в черном: 71-летняя Пугачева в Рождество облачилась в свитер с открытыми плечами и джинсы скинни

Новый год 71-летняя Алла Пугачева отметила в кругу семьи и друзей. Большая и дружная компания веселилась до самого утра – праздничные фейерверки, дискотека и застолье Максим Галкин показал в своем микроблоге.

А рождественский вечер Пугачева и Галкин провели в небольшом теплом кругу самых близких – в гостях у Александра и Иды Достман. Для праздничных посиделок Примадонна выбрала тотально черный аутфит.

Она облачилась в свитер с открытыми плечами и джинсы скинни. Завершила образ элегантная золотистая сумочка через плечо. Поклонники поспешили оценить образ любимой артистки:

«Алла Борисовна, вы огонь!», «АБ просто космос. Вы — вне конкуренции!. Но мы на нее посмотреть и восхититься!!!», «Боже, Алла Борисовна красотка, любовь моя!», «Да, Алла выглядит лучше некоторых молодых», «Алла Борисовна красавица стройная!», «Какие все красивенные! Молодцы! Так держать! С Рождеством Христовым!» — пишут фолловеры.

Кстати, в Новый год Примадонна блистала в белом. Она облачилась в длинное платье на бретелях, поверх которого накинула кардиган с металлизированным блеском.

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