«Все не так плохо, как могло быть»: младшая дочь Валерия Меладзе высказалась после перелома шеи

Младшая дочь музыканта Валерия Меладзе Арина в сторис Instagram высказалась после тяжелой травмы, которую она не так давно получила. Как известно, девушка сломала шею. Ранее она опубликовала пост об этом в соцсетях, который, правда, вскоре потерла. На снимке она лежала на кушетке. Судя по всему, девушка в тот момент находилась на обследовании в больнице и чувствовала себя не лучшим образом.

«Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны».

Арина Меладзе

Напомним, что Арине сейчас 18 лет. Она родилась от союза Валерия Меладзе с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, от первой супруги у певца есть еще две дочери – Инга и Софья.

В 2014 году Валерий Меладзе женился на певице Альбине Джанабаевой. У пары двое сыновей – Константин и Лука. В беседах с журналистами пара не раз подчеркивал, что мечтает о еще одном наследнике.

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