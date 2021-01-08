«О, какие мы с папочкой подстриженные»: Гарри Галкин похвастался новой стрижкой

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Гарри и Лиза растут не по дням, а по часам. Сейчас они уже учатся в первом классе, а еще занимаются музыкой, учат иностранные языки и любят занятия физкультурой. Пока ребята не имеют свои страничек в соцсетях, поэтому папа часто показывает детей и их достижения у себя в микроблоге.

Накануне к звездному семейству пришел парикмахер. Он сделал Максиму и Гарри Галкиным новые стрижки. И отец с сыном поспешили похвастаться своим подписчикам.

«О, какие мы с папочкой подстриженные», — рассказал Гарри, демонстрируя свою новую стрижку.

Но сестренка Гарри, Лиза не удержалась, чтобы не привлечь внимание, и тоже поспешила рассказать, что у нее нового: «А мне кончики подстригли!». Здесь же покрасовалась и Алла Пугачева, которая вслед за Лизой показала свою новую стрижку. И все вместе звездное семейство покрутилось перед камерой, чтобы похвастаться результатами своего преображения.

Позже Примадонна и Максим Галкин отправились праздновать Рождество к друзьям. В теплом кругу самых близких звезды провели этот светлый вечер.

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