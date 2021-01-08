«Не нарушая традиций»: Пугачева и Галкин отметили Рождество в кругу друзей

Примадонна и шоумен побывали в гостях у Александра и Иды Достман.

Череда новогодних праздников продолжается, и рождественский вечер 71-летняя Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным отпраздновали в кругу близких друзей. Получился тихий уютный праздник, который запечатлела на память хозяйка вечера Ида Достман.

«Не нарушая традиций, Рождество отмечаем дома с близкими и друзьями», — подписала снимок Достман.

Рождественские посиделки оказались действительно уютными и кулуарными – в гости пришли только самые близкие друзья. Вместе с Примадонной и Максимом Галкиным отметил светлый праздник и Александр Буйнов, с которым Пугачева дружит уже несколько десятилетий.

«Какие вы все красивые! А Алла Борисовна выше всяких похвал», «Традиция у Вас чудесная!!! Алла Борисовна хорошеет с каждым годом», «С Рождеством всю вашу семью, родных и близких! здоровья вам, любви и счастья», — пишут в комментариях фолловеры.

К слову, рождественское утро звездного семейства Примадонны и телеведущего началось с колядок. Их семилетние двойняшки Лиза и Гарри рассказали рождественские стихотворения, наколядовав себе конфет от мамы с папой.

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