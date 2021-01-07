«Самое невероятное Рождество в жизни»: Цымбалюк-Романовская проводит каникулы в Сочи

Бывшая жена ныне покойного легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская устроила себе новогодние каникулы, отправившись отдохнуть в Сочи.

Судя по всему, в курортном городе блондинка проводит время не одна. Компаньон (или компаньонка) сделали невероятно красивое фото Виталины Цымбалюк-Романовской, которое та разместила на своей страничке в Instagram.

Пианистка позирует на пустынном пляже сочинском пляже «Ривьера», застыв в красивой позе. Виталина опустилась на гальку, любуясь закатным солнцем, медленно падающим в море.

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Цымбалюк призналась, что никогда в жизни таким волшебным образом не праздновала Рождество.

«Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Поклонники пианистки восхитились прекрасным фото и пожелали Виталине счастья в новом году.

«С Рождеством, Виталина! Прекрасного вам отдыха! Запасайтесь энергией, позитивчиком. Здоровья вам, счастья и любви», «Боже! Какая красота! Действительно, рождественская сказка!», «Красивая ты наша девочка», — делают комплименты Цымбалюк-Романовской ее фанаты.

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