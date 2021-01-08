«Антисекс»: отощавшая Ольга Бузова оголила ягодицы на Мальдивах

Ольга Бузова вместе со своим избранником Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах. Возлюбленный теледивы во время каникул выполняет функции личного фотографа звезды. Все снимки, которые появляются в Instagram Ольги Бузовой с Мальдив, сделаны Давой. Не без мучений, естественно.

Между тем, Ольга без стеснения продолжает эксплуатировать избранника. Каждый день в ее Instagram публикуется серия фото – одно горячее другого.

На этот раз бурные обсуждения вызвал снимок Бузовой, на котором она запечатлена со спины. Теледива позирует в микробикини, трусики которого открывают ее ягодицы. Ольга стоит почти по колено в океане, слегка нагнувшись вперед, отчего ее «пятая точка» слегка выпирает назад.

Не все подписчики звезды оценили этот художественный кадр. Многим уже давно кажется, что Ольга Бузова за последнее время сильно отощала, и ее формы перестали быть соблазнительными. Кто-то решил посчитать, какой по счету купальник демонстрирует звезда за время отдыха. Оказалось, уже одиннадцатый.

«Потрясающий океан! Шикарная Оля!», «Никакого ореха уже! Оля, набери вес, хоть попа появится», «Попы-то нету. Скоро косточки будут», «Боже, как ты бесишь», «Антисекс. Прямо не могу сдержаться. Кошмар!» — высказываются в Сети.

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