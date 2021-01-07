«Какой джентльмен»: Екатерина Стриженова показала подросшего внука в рубашке с «бабочкой» и брюках на подтяжках

Звездная пара Александр и Екатерина Стриженова без малого три года назад стали счастливыми дедушкой и бабушкой. Весной 2018 года старшая дочка супругов Анастасия подарила им внука Петра.

Екатерина Стриженова наслаждается своим статусом бабушки и довольно часто делится снимками маленького Пети в Instagram. На этот раз телеведущая опубликовала фото мальчика, больше напоминающее рождественскую открытку.

больше по теме «Иногда нужно посидеть и подумать»: Стриженова подловила внука в деловой позе с соской

Малыш позирует в белой рубашке, «бабочке» и брюках на подтяжках. Рядом стоит украшенная елочка, на заднем плане — нарисованный Санта Клаус и коробки с подарками.

«С Рождеством, мои дорогие! Пусть будет радостно на сердце и спокойно на душе!» — написала Екатерина Стриженова.

Поклонники звездной семьи умилились трогательному фото и вновь отметили, что Петя очень похож на своего деда Александра Стриженова.

«Как же внук похож на деда. Просто копия», «С Рождеством всю вашу прекрасную семью, особенно, внучка, который копия дедушка», «Какой джентльмен!», «Вылитый дедушка», — восторгаются фанаты.

Смотрите также