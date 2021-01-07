«Книжек в детстве не читала?»: Регину Тодоренко высмеяли в Сети за откровенное признание

Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом отдыхает на Бали. Вероятно, полным расслаблением и абсолютным погружением в отпуск можно объяснить новый пост телеведущей, которым она спровоцировала волну хейта в свой адрес.

Публикацией, в которой Регина Тодоренко с присущей ей наивностью рассуждает о невероятном интеллекте современных детей и восхищается их словарным запасом, она выставила себя в невыгодном свете.

«Впервые слова «фламинго», «антилопа», «авокадо», «сафари», я узнала года в 23-24. Сейчас же дети знакомятся с этим миром гораздо быстрее. Вот вопрос: как приучить и себя идти в ногу со временем, чтобы успевать за поколением альфа?» — задумалась Тодоренко в Instagram.

Подписчики Регины удивились такой постановке вопроса. Для них слишком очевидно, что рассуждать подобным образом может только человек, живущий в абсолютном вакууме.

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«Увидела или узнала реально в 23-24 года? «Маугли» в детстве не читала? «Тарзан»? Да и в школе проходили. Я книги познавательные в детстве читала, когда еще не было у меня доступа к Интернету», «Драссте, я старше, и телевизоры застала черно-белые. И была в моем детстве замечательная передача «В мире животных». А энциклопедии? А уроки биологии? У вас, стесняюсь спросить, вся эта живность считалась в семье запретной темой? Раз вы так поздно просветились или вы просто не интересовались?», «Я узнала такие слова еще в детстве, потому что много читала», — высказываются в Сети.

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