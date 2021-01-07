«Тася с мамой и папой»: певица Пелагея и Иван Телегин вместе празднуют Рождество

Певица Пелагея после развода с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным одна воспитывает дочку Таисию, двадцать первого января малышке исполнится четыре года. Бывшие супруги сумели договориться между собой о совместном воспитании дочери. Большую часть времени Тася проводит с мамой, а иногда видится с папой. Вероятно, в день рождения Таси родители девочки будут вместе поздравлять наследницу. А пока Пелагея и Телегин встретились на Рождество. Маленькая Тася провела этот праздник в обществе мамы и папы.

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В Instagram вокалистки появились снимки Таисии, на которых маленькая девочка запечатлена одна и вместе с папой. Судя по всему, в полном составе бывшая семья собралась в одном из ресторанов Москвы.

«Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем — добра, любви, дружбы!» — гласит надпись под снимками.

Поклонники Пелагеи рады такому повороту событий. Они счастливы, что Иван Телегин, который счастлив в новых отношениях, находит время для общения с ребенком.

«Тасенька такое чудо», «Девочка чудесная! Огонек!», «Какие же вы классные, пусть у вас все сложится и будет хорошо, болею за вас!», «Мне Тася очень нравится, она веселая, умная и в маму талантливая, чисто поет», — высказываются в Сети.

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