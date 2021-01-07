«Мой отец, его не стало»: сестра Эмина сообщила прискорбную новость

Сабина Агаларова до 30 лет не знала своего родного отца.

Сестра Эмина Агаларова – Сабина сообщила прискорбную новость. Умер ее родной отец. Женщина не знала его вплоть до 30 лет своей жизни, но перед самой смертью им удалось поговорить и отпустить все обиды. Об этом родственница музыканта написала в своем Instagram.

«Мой отец…Сегодня его не стало. Такие удивительные эмоции…, вроде не знала особо человека, но понимание того, что твоя кровь и плоть ушла — опустошает и одновременно придает сил! Спи спокойно, Адалят», — написала Агаларова.

Добавим, что Сабина – мать троих детей. Младшая девочка по имени Алекса родилась в 2019 году. Женщина занимается семейным бизнесом, у нее есть ряд торговых площадей в одном из торговых центров Москвы.

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