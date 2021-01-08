«Вижу, как ты стараешься»: Костомаров показал, каким видом спорта увлекается его дочь от Домниной

Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей. Их старшей дочке Насте в начале января исполнилось десять лет, а сыну Илье – всего четыре года. Девочка решила заниматься большим теннисом. Видеороликом с тренировки поделился в своем Instagram звездный папа.

«Пока вроде нечем, но вижу, как ты работаешь и стараешься, моя куколка! Горжусь тобой и верю!», — написал Костомаров.

Фанаты олимпийского чемпиона пожелали спортивных успехов Насте.

«Ей есть в кого быть талантливой и успешной! Все получится! Умничка! Супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в декабре прошлого года Костомаров с семьей отдыхали на Мальдивах. На курорт семья улетела сразу после того, как завершились съемки «Ледникового периода», в котором принимали участие и Роман, и Оксана.

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