Долги и убытки: что известно о новом возлюбленном Полины Гагариной

В конце 2020-го Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, а сразу после нового года, взяв с собой двоих детей, улетела отдыхать на Мальдивы. Причем, компанию им составил саунд-продюсер Владимир Чиняев. В шоу-бизнесе он известен по работе с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими.

На курорте Полина обосновалась на вилле, которая стоит 300 000 рублей в сутки и ни в чем себе не отказывает. Артистка, чей годовой доход по версии Forbes, составляет 5-6 миллионов долларов в год, может себе позволить отдых такого уровня. А вот у Чиняева с финансами не все гладко.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», Владимир зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, деятельность которого связана с шоу-бизнесом. Также у него есть компания «Чинконг Продакшн», которая, предположительно, является студией звукозаписи. Но она погрязла в долгах. По последним данным, минус 36 000 рублей, но было еще хуже. Неуплаты составляли даже 162 000 рублей.

Еще одно ООО под громким названием «Триллион» закрылось три года назад. Но на этом долги предпринимателя не заканчиваются. За жилье, а прописан он в поселке Отрадное, мужчина должен 2500 рублей, а за автомобиль 2014 года выпуска и того больше – 23 500. При этом, по слухам, 48-летний Чиняев все еще состоит в законном браке и является отцом двоих детей.

Сотрудничать Полина и Владимир начали три года назад. В 2020-м артистка выпустила трек «Небо в глазах», саунд-продюсером которой выступил как раз-таки Чиняев.

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