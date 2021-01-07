Ягудин привел в пример Плющенко, говоря о возможном возвращении на лед Загитовой

Как отметил олимпийский чемпион, его напарница по шоу «Ледниковый период» никуда не уходила.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» заявил, что его напарница по шоу «Ледниковый период» Алина Загитова не завершала спортивную карьеру, как некоторые почему-то думают.

«Я всегда люблю на этот вопрос отвечать, что она никуда не уходила. Евгений Плющенко — яркий пример того, как можно триумфально вернуться после минимум одного пропущенного спортивного сезона». Алексей Ягудин

По словам Ягудина, Евгений Плющенко выступал на четырех Олимпиадах и с каждой привозил награды. Причем не ниже серебряной. При этом фигурист заметил, что Плющенко делал небольшие перерывы в карьере, но при этом поддерживал форму.

Напомним, что Алина Загитова больше года назад объявила о приостановке своей спортивной карьеры. При этом официально она «на пенсию» пока не уходила. Многие эксперты, правда, склонны считать, что больше ей уже не удастся выйти на прежний уровень.

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