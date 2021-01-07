«Был священником»: звезда шоу «Суперстар!» Алиса Мон показала своего прадеда

Певица в Рождество вспомнила о хранителе своего рода.

Популярная в 90-х годах прошлого века исполнительница Алиса Мон решила познакомить поклонников со своим предком, тем более, что для этого появился замечательный повод – праздник Рождества.

В Instagram Алиса Мон показала раритетное фото, хранящееся в семейном архиве звезды. На нем запечатлен прадед певицы, который был батюшкой одного из приходов на родине исполнительницы.

«Мой прадед Михаил был священником! Сегодня как-то особенно, слушая службу в честь Рождества Христова, захотелось вспомнить моего потрясающего деда», — написала Алиса Мон под снимком.

Она добавила, что мало знает о своем предке. Но то, что ей, маленькой девочке, рассказывали бабушка и прабабушка, позволяет Алисе Мон гордиться родством с дедом.

Напомним, Алиса Мон недавно феерично вернулась на большую сцену, став участницей шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Благодаря своим прекрасным номерам, Алисе Мон удалось вновь завоевать любовь зрителей.

Правда, победа в шоу досталась не ей. Первое место поделили между собой Богдан Титомир и Ирина Шведова.

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