«С Рождеством!»: Гарри и Лиза Галкины весело поздравили подписчиков с праздником

Первоклассники Гарри и Лиза Галкины весело проводят с семьей новогодние каникулы. Ребята, встретив 2021-й год, основательно подготовились и к празднованию Рождества. В Сочельник юные выдумщики отправились колядовать к маме с папой. А на сам праздник Рождества вышли на прогулку в сад.

На улице Максим Галкин включил видеокамеру, чтобы записать поздравление поклонникам. Вместе с Гарри и Лизой шоумен обратился к поклонникам:

«С Рождеством вас, дорогие друзья! Со светлым праздником!», — поздравил артист. И двойняшки в один голос звонко присоединились: «С Рождеством!».

Ребята уже построили снежную горку, на которой с удовольствием катаются, а также слепили снеговика. Лиза Галкина показала, каким занятым получился снежный человечек: с телефоном в руке он «разговаривал» с подружкой, уверена девочка.

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