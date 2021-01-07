«Кошмарная обстановка»: Сафронов рассказал, как маги «снимали проклятья» на «Битве экстрасенсов»

По словам бывшего ведущего шоу, во время съемок было много курьезных случаев, которые остались за кадром.

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов во время программы на Ютуб «Алена, блин» рассказал о курьезных ситуациях, которые происходили во время съемок, но не попали в итоге в эфир.

Так однажды съемочная группа приехала в дом, где жила неблагополучная семья – мать и дочь с сыном. По словам Сафронова, кругом было очень грязно. Кругом виднелась паутина, плесень. Под диваном валялась бутылка водки.

«Реально кошмарная обстановка. И они все считают, что на них лежит проклятье. С мужчинами никак». Сергей Сафронов

Как отметил Сафронов, экстрасенс Елена Галунова пыталась убедить членов семьи, что дело не в проклятье, а в их образе жизни. В итоге ее обвинили в том, что она говорит ерунду. Как заметил Сафронов, Галуновой пришлось обмотать голову черной тряпкой, достать нож и начать делать магические манипуляции. Так удалось убедить семейство, что проклятье ушло.

Сергей Сафронов был уволен в прошлом году с «Битвы экстрасенсов». Одна из магов Алина Вердиш обвинила его во взяточничестве. Сам он отрицает свою вину и собирается искать правду в суде.

Смотрите также: