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«Мы играли в одном спектакле»: Алексей Ягудин отреагировал на слухи об отношениях с Карпович

Фигурист не понимает, почему ему стали приписывать связь со звездой сериала «Папины дочки».

«Мы играли в одном спектакле»: Алексей Ягудин отреагировал на слухи об отношениях с Карпович
Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин впервые рассказал, что его связывает с актрисой Мирославой Карпович. Спортсмен дал понять, что между ним и Мирославой не было и намека хоть на какие-то отношения. Алексей Ягудин недоумевает, кто спровоцировал появление в Сети информации о том, что Мирослава Карпович несколько лет назад пыталась увести его из семьи.

«Действительно, мы играли в одном спектакле, но ничего того, что было написано, я не ощущал», — рассказал Алексей Ягудин.

Напомним, осенью прошлого года в Сети активно муссировались новости о том, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович положила глаз на Алексея Ягудина во время совместной работы на сцене.

Сообщалось, что актриса преследовала фигуриста, посылала ему свои фото, а когда об этом узнала жена Ягудина Татьяна Тотьмянина, то высказала намерение наказать разлучницу. Прославленный фигурист только посмеялся над этими домыслами сплетников.

Мирослава Карпович
Мирославу Карпович подозревали в желании увести Алексея Ягудина из семьи. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

«Кто ее хотел побить? Чего там? Собака лает, а караван идет. Всегда писали, пишут и будут писать всевозможные новости, кто там, с кем, что. Ну, пишут и пишут», —  высказался Алексей Ягудин  на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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