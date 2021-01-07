«Мы играли в одном спектакле»: Алексей Ягудин отреагировал на слухи об отношениях с Карпович

Фигурист не понимает, почему ему стали приписывать связь со звездой сериала «Папины дочки».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин впервые рассказал, что его связывает с актрисой Мирославой Карпович. Спортсмен дал понять, что между ним и Мирославой не было и намека хоть на какие-то отношения. Алексей Ягудин недоумевает, кто спровоцировал появление в Сети информации о том, что Мирослава Карпович несколько лет назад пыталась увести его из семьи.

«Действительно, мы играли в одном спектакле, но ничего того, что было написано, я не ощущал», — рассказал Алексей Ягудин.

Напомним, осенью прошлого года в Сети активно муссировались новости о том, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович положила глаз на Алексея Ягудина во время совместной работы на сцене.

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Сообщалось, что актриса преследовала фигуриста, посылала ему свои фото, а когда об этом узнала жена Ягудина Татьяна Тотьмянина, то высказала намерение наказать разлучницу. Прославленный фигурист только посмеялся над этими домыслами сплетников.

«Кто ее хотел побить? Чего там? Собака лает, а караван идет. Всегда писали, пишут и будут писать всевозможные новости, кто там, с кем, что. Ну, пишут и пишут», — высказался Алексей Ягудин на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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