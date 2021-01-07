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Кронпринцесса Норвегии сломала копчик, катаясь на лыжах

47-летняя Метте-Марит получила травму в результате несчастного случая на подъемнике.

Кронпринцесса Норвегии сломала копчик, катаясь на лыжах
Метте-Марит - супруга наследника норвежского престола, кронпринца Хокона. Фото: globallookpress.com

Для кронпринцессы Норвегии Метте-Марит новогодние праздники прошли не очень удачно. Перед Рождеством 47-летняя женщина сломала копчик в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в своей стране.

Как передает издание People, королевская особа получила травму, когда выходила из подъемника вместе со своей дочерью, принцессой Ингрид. Их лыжи зацепились друг за друга, и Метте-Марит упала, ударившись нижней часть спины. Ей пришлось провести ночь в больнице, но затем женщина вернулась к королевской семье, чтобы отметить Рождество.

Добавим, что кронпринцесса является опытной лыжницей. На ее странице в Instagram есть видео, как она ловко рассекает по заснеженным склонам. Несмотря на то, что два года назад стало известно о неизлечимой болезни будущей королевы, она не сбавляет обороты в спорте и продолжает регулярно вставать на лыжи.

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