Кронпринцесса Норвегии сломала копчик, катаясь на лыжах

Для кронпринцессы Норвегии Метте-Марит новогодние праздники прошли не очень удачно. Перед Рождеством 47-летняя женщина сломала копчик в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в своей стране.

Как передает издание People, королевская особа получила травму, когда выходила из подъемника вместе со своей дочерью, принцессой Ингрид. Их лыжи зацепились друг за друга, и Метте-Марит упала, ударившись нижней часть спины. Ей пришлось провести ночь в больнице, но затем женщина вернулась к королевской семье, чтобы отметить Рождество.

больше по теме 83-летний король Норвегии лег на операцию на сердечном клапане Пожилого монарха прооперируют в своей стране.

Добавим, что кронпринцесса является опытной лыжницей. На ее странице в Instagram есть видео, как она ловко рассекает по заснеженным склонам. Несмотря на то, что два года назад стало известно о неизлечимой болезни будущей королевы, она не сбавляет обороты в спорте и продолжает регулярно вставать на лыжи.

Смотрите также