«С днем рождения, чемпион»: сыну Плющенко и Рудковской исполнилось восемь лет

Старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. В сентябре прошлого года он стал первоклассником. При этом продолжает заниматься фигурным катанием, выигрывать турниры в своей возрастной категории и участвовать в постановке ледового шоу, организаторами которого являются папа и мама.

«С днем рождения, чемпион! Сане — 8 лет», — подписал подборку фотографий в Instagram Евгений Плющенко.

Тысячи фанатов присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения будущего олимпийского чемпиона! Желаю счастья и здоровья! Всего восемь лет, а такой труженик и спортсмен!», — писали пользователи Сети.

Напомним, 2 января 46 лет исполнилось Яне Рудковской. В прошлом году в ее семье появился еще один сын. В сентябре блондинка стала мамой в четвертый раз. Мальчика назвали Арсений.

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