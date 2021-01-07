Нарядные и счастливые: Орбакайте с мужем и дочкой поздравили поклонников с Рождеством

49-летняя Кристина Орбакайте встретила Новый год под пальмами – она с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой решила праздновать в Майами. Оттуда звезда шлет пожелания и поздравления с наступившим 2021-м годом и Рождеством Христовым.

Орбакайте в асимметричном платье с жемчужным блеском запечатлелась на семейном фото с мужем и дочкой. И обратилась к фанатам:

«С Рождеством! Новогодние Праздники продолжаются!! Мы желаем вам счастья и здоровья», — пожелала эстрадная дива.

Дочка Клава нарядилась в одном стиле с мамой. Она выбрала белое платье с блестками, но поверх него надела джинсовку. Все вместе они запечатлелись на фоне нарядной новогодней елочки.

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