Константин Ивлев назвал блюда, которые были на его новогоднем столе

Как отметил популярный шеф-повар, на Новый год необходимо готовить все самое вкусное и интересное.

Телеведущий Константин Ивлев, который ведет программу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», рассказал, какие блюда были на его новогоднем столе в этом году. По его словам, на Новый год необходимо готовить все самое вкусное и интересное.

«У меня, как всегда, были крабы, рыба копченая, холодец, засохшие шпроты, маринованные маслины, большое количество салатов: «Цезарь», «Оливье», сельдь в дубленке. Я стал меньше есть мясо, поэтому приготовил рыбу под соусом терияки». Константин Ивлев

Как отметил Ивлев, его девушка Лера идеально готовит, хотя он и сам обожает стоять у плиты. Любимая занимается этим только, когда ему лень. По его словам, у него получается готовить очень вкусно, сообщает «Собеседник».

Напомним, что программу «Битва шефов» Константин Ивлев ведет вместе с кондитером Ренатом Агзамовым. Как говорил телеведущий, они не могут считать друг друга закадычными друзьями, но в то же время прекрасно ладят на съемочной площадке.

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