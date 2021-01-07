«Понятно, что дети Анголы голодают»: Константин Ивлев объяснил, почему выбрасывает еду

Как отметил телеведущий, он не переживает по этому поводу.

Телеведущий Константин Ивлев, который ведет программу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», ответил на критику своих хейтеров. Как известно, он подвергся мощной обструкции после того, как стал выбрасывать еду в эфире своей программы. Многие россияне посчитали, что в кризис и непростые времена, вызванные пандемией, это просто недопустимо.

«Скажу откровенно, что не переживаю по поводу того, что выбрасываю еду. Понятно, что есть божий завет, понятно, что дети Анголы голодают. Но я нахожусь в своей профессии, и в ней не считается человеческим или профессиональным преступлением выбрасывание некачественного продукта». Константин Ивлев

Как отметил Ивлев, брак никогда нельзя допускать не до потребителя, ни до себя, ни до своего соведущего кондитера Рената Агзамова. По словам звезды, своего коллегу он любит и лелеет, сообщает «Собеседник».

Ранее Ивлев говорил, что они с Агзамовым не могут считать друг друга закадычными друзьями. В то же время они всегда тепло общаются на съемочной площадке.

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